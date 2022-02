Budete koukat! Tento dárek dala oslavenci Jardovi Jágrovi k 50. narozeninám jeho přítelkyně Dominika

Dominika Branišová Foto: archiv D. Branišové

Málokdo tušil, že by si Jaromír kytaru přál. "Minulý rok na oslavě mých narozenin učil Jardu můj kytarista Miloš Knopp na kytaru. Domča viděla, že mu to šlo a bavilo ho to, a navíc Miloš říkal, že je fakt šikovný a talent," prozradila Super.cz blízká kamarádka Jaromíra Jágra, zpěvačka Olga Lounová.

Jaromírovi jeho přítelkyně ke kytaře napsala vtipný vzkaz: "Lásko, kdyby ti náhodou nevyšla kariéra u Kryštofů v kapele, tak si můžeme založit svoji. Jen si nejsem jistá, kdo z nás bude zpívat," vzkázala se smíchem Dominika. ■