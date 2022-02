Hanka Kynychová (53) se ukázala nahá a pohoršila část fanoušků: Ať mě nesledují, když jsou znechucení, říká

Hanka Kynychová ukazuje svoje tělo. Foto: archiv H. Kynychové

Hejty se objevily pod jejím nejnovějším snímkem právě ze sauny, kde odhalila své tělo, rukou si zakryla pouze bradavky. "Přiznám se, že sama jsem to nečetla, ale upozornila mě kamarádka. Já osobně si myslím, že se není za co stydět. Tak proč občas neukázat figuru, když je tedy ještě co ukázat. Lidi se rozdělili na dva tábory. Jeden mi fandí, druhý se naopak pohoršuje," míní Kynychová.

"Pokud jde o mě, tak se taky nedívám na něco, co se mi nelíbí. Když si Madonna nechala udělat velký zadek, přestala jsem ji sledovat, přitom byla můj idol, jak se dokáže vypořádat se stárnutím. Naopak si cením Daniely Peštové, která, mimochodem, ke mně taky kdysi chodila cvičit. I dalších stárnoucích modelek, které se stále snaží být atraktivní, ať už pro sebe, nebo pro svého partnera," vysvětlila.

Hančinou motivací je to, aby ukázala ženám v menopauze, že pro ně život nekončí.

"Když přišel přechod, sama jsem byla v šoku, že tělo najednou přestává reagovat na to, co fungovalo předtím. Metabolismus se zpomaluje. Je mi třiapadesát, je to prostě jinak, ale pořád se s tím dá pracovat, udržovat si kondici i v tomhle věku a nehroutit se. Je na tom spousta dřiny a píle a já ji do toho dávám. Někoho to může štvát, ale já se nechci stydět se svléknout, nechci jít naproti cukrovce ani dalším nemocem. Tři roky už mi to funguje a je to jupííí," uzavřela Kynychová. ■