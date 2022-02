Nákupy v Paříži: Tenhle luxus se chystá pro miminko Leoše Mareše a jeho ženy Moniky

Filip Vaněk Super.cz

"Letím do Paříže pro dudlík Dior. V Praze se sehnat nedá. Chci jim ho dát jako dárek. Každému blízkému, kterému se narodí miminko, dávám dudlík Dior. Byl tady obchod, kde ho prodávali a kde jsem měl slevu. Obchod ale už není, tak musím teď letět na otočku do Paříže," prozradil Super.cz Vaněk.

"Maminka Moniky teda říkala, že jestli bude miminko po Monice, dudlík vůbec nebude chtít," doplnil vtipně stylista.

Monika by mohla porodit v nejbližších dnech. "Může to být každým dnem. Plánoval jsem teď Leošovi nějaké focení. Musíme to stihnout kvůli dítěti do 28. února vyfotit, ale může to přijít i dřív," prozrazuje.

Bude Filip oblékat i miminko hvězdného páru? "S maminkou Moniky jsme byli nakupovat. Museli jsme kupovat všechno béžové a šedé, protože opravdu nevíme, co to bude," uzavřel Vaněk. ■