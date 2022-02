Matka těhotné Moniky Marešové poprvé promluvila: Říkám dceři, že má dvacet let zpoždění

Helena Harabinová Super.cz

Monika Marešová je v 9. měsíci těhotenství a už brzy se stane maminkou prvního potomka. Jak se na své první vnouče těší její maminka, podnikatelka Helena Harabinová? "Těším se moc. Myslím, že to bude krásná role. Říkám dceři, že má dvacet let zpoždění. Já jsem Moniku měla na vysoké škole," řekla Super.cz s úsměvem Helena.

Je stále velmi aktivní, pracuje. Bude mít čas na hlídání a péči o vnouče? Bude to klasická hlídací babička? "Myslím, že budu kombinace. Jsem ráda, že jsem v takové kondici, miluju cestování, miluju nové věci. Vnoučeti budu moct předat něco ze sebe a svých zájmů," usmívala se.

Monika prožívá bezproblémové těhotenství. Doposud neprozradila, zda čeká holčičku, či chlapečka. Super.cz řekla, že si to do porodu s Leošem Marešem (45) říct nenechají. "Taky jsem zvědavá, nevím to," krčila rameny Harabinová.

Nyní si hlavně přeje, aby byla Monika a miminko v pořádku. "Zajímavé je, že se nebojím, když vidím, jak prochází celým těhotenstvím. Je to přirozené a v klidu. Přeju jí, aby hlavně bylo vše v pořádku. A moc se těším," dodala. ■