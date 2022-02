7 tipů urozených dam, které jim pomáhají předejít faux pas na veřejných událostech

Jaké vychytávky volí členky královských rodin na společenské události? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Tělová manikúra

Vévodkyně Kate (40) téměř nikdy nenosí zářivé odstíny laku na nehty. Mluví se o tom, že je to součást protokolu, ale je to také praktičnost. Tělové odstíny laku vydrží mnohem déle, a pokud se někde maličko odloupnou, není to na první pohled téměř vidět.

Samoopalovací krém místo punčoch

Podle protokolu by měly členky královské rodiny nosit punčocháče v tělovém odstínu při každé společenské události nehledě na roční období. To téměř vždy porušuje španělská královna Letizia. Své světlé nohy ale často natře samoopalovacím krémem, aby vypadaly zdravěji.

Podkladová báze místo silného make-upu

Vévodkyně Meghan (40) je propagátorkou přirozeného vzhledu, a tak místo make-upu používala pouze bázi, která její pleť vyhladila. Lehké líčení volila i na oficiální události.

Jiná velikost bot

Kate Middleton stráví na podpatcích každý den několik hodin, a proto je velmi pečlivá ve výběru bot. Například letní boty nakupuje o půl čísla větší, protože se díky tomu vyhne puchýřům, kdyby se v botách zpotila.

Přidaná podešev u vysokých podpatků

Královna Letizia má pro boty také vychytávku. Aby měla lepší stabilitu i na vyšším podpatku a zabránila uklouznutí, nechává si dát na lodičky přidanou gumovou podešev. Nemá takto upravené všechny boty, ale jak se můžete podívat v galerii, nosí s barevně ladící podešví několik párů bot.

Multifunkční šály a peleríny

Podle protokolu by členové královské rodiny neměli na veřejnosti svlékat svrchní oděvy. Právě proto jsou tak často vidět královna Alžběta II. (95) i vévodkyně Kate v kabátových šatech. Ač je to pro denní nošení naprosto ideální, jen těžko si jde představit, že večer vyrazí v šatech bez svrchního oděvu. Proto obzvlášť královna ráda přes večerní šaty přehodí šál či pelerínu.

Nové doplňky ke starým modelům

Vévodkyně Kate už několikrát dokázala, že nosit stejný oděv několikrát není nic špatného, ale aby je občas ozvláštnila, zvolí jiné doplňky. Tak to například udělala u svého tmavě červeného kabátu, který uvidíte v galerii. Fotky dělí dva roky a změna pásku z kousku udělala téměř jiný model.

BONUS

V osmdesátých letech si princezna Diana (✝36) přála změnit účes. Nechtěla ale přílišnou změnou přivolávat pozornost, proto dala na radu svého kadeřníka, který jí vlasy zkracoval postupně po centimetru každý týden. Po několika týdnech tak měla svůj vysněný kratší účes a média si toho téměř nevšimla. ■