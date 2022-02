Nejdřív oslava kulatin a pak výročí vztahu: Miss s nejvnadnějším dekoltem po boku hokejisty září už 11 let

Lucie Šlégrová Super.cz

„Já to nějak moc neřeším. Moc se k tomu věku neupínám. Cítím se plná energie, mám malé mimčo a tolik jsem to neprožívala. Ale s rodinou jsem to oslavila,“ svěřila Super.cz modelka, která na Valentýna zároveň oslavila 11 let po boku svého současného muže.

„My jsme se k sobě sestěhovali na Valentýna, tehdy jsme spolu randili od podzimu a 14. února jsme se k sobě nastěhovali. Já jsem přišla s kufry i s dětmi a začali jsme spolu všichni žít, takže slavíme výročí toho 14. února,“ řekla nám modelka, která je stále zamilovaná a ve vztahu jí to klape.

„Máme někdy pocit, že jsme spolu relativně čerstvě, a někdy zase, že jsme spolu tak třicet nebo čtyřicet let. Když se člověk nad tím zamyslí, tak to letí. Manželovi bude padesát, mně teď bylo čtyřicet, a když jsme se potkali, tak jemu bylo třicet devět a mně dvacet osm. Musím ale říct, že nám to klape, zaplať pán bůh,“ dodala Lucie. ■