Latexové prádlo a smyslný pohled! Těmito fotkami oslavila oblíbená moderátorka 51. narozeniny

Amanda Holden Profimedia.cz

Britská moderátorka a porotkyně soutěže Britain´s Got Talent Amanda Holden slaví 51 let. Blondýnka v den narozenin zveřejnila dva sexy snímky v latexovém prádle.

„Vítej, jednapadesátko,“ okomentovala fotky.

Amanda je v dennodenním hledáčku fotografů, protože kromě porotcování v televizní talentové soutěži uvádí každé všední ráno pořad v rádiu. Její módní kreace se tak pravidelně dostávají do médií, vzhledem k tomu, že téměř nikdy nenosí podprsenku a její modely to dávají na odiv.

Holden je dvojnásobnou maminkou, která bohužel přišla o třetí dítě, které by letos oslavilo 11. narozeniny. Moderátorka přišla o chlapečka, který dostal jméno Theo, v roce 2011 ještě před porodem.

„Pamatuji si, jak jsem se vzbudila a necítila jsem žádné pohyby. Snažila jsem se je vyvolat, ale ať jsem zkusila cokoliv, nic se uvnitř nehnulo,“ vyprávěla loni svou smutnou životní událost v BBC. Ihned jela do nemocnice, kde ji vyšetřovala porodní asistentka a blízká přítelkyně Jackie.

„Naštěstí pro nás šel kolem porodník a Jackie se ho zeptala, zda by mohl jít dovnitř, že neslyší tlukot srdce a pak jsem slyšela ten hrozný výkřik. Bylo to to nejbizarnější, co se mi stalo, protože jsem to byla já sama. Vůbec jsem nevěděla, že to dělám. Neměla jsem nad sebou žádnou kontrolu a myslela si, že ten zvuk vydává někdo jiný,“ svěřila se tehdy Amanda, kterou se v nemocnici hned všichni snažili uklidnit, ovšem poté musela podstoupit porod. Lékař tehdy rozhodl pro císařský řez.

„Bylo to děsivé, protože nakonec vlastně vytáhli zdravé miminko, které jen spalo. Opakovala jsem si, že nedokážu chovat mrtvé dítě a můj manžel musel odejít z místnosti, protože to nedával.“ Dítě si nakonec na radu zmíněné kamarádky Jackie pochovala a letos snímkem otisků nožiček na syna vzpomínala v postu na Instagramu. ■