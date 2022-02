Umělci inkasovali z covidových dotací miliony a čelí kritice: Hon na čarodějnice, zastala se kolegů Nikol Leitgeb

Nikol Leitgeb

K dotacím se nyní vyjádřila Nikol Leitgeb, která celou kauzu označila jako „hon na čarodějnice.“

„Dalo se to čekat. Zaprvé tady funguje klasickej mindset „no dobrý a my nic nedostali“ a za druhé prostě to slovo umělec. Kdo to jako je, že jo. Vždyť umění ani není práce, vždyť je to baví! Kdyby tak šli dělat za pás, to by viděli,“ vybrala pár perliček z úst kritiků herečka a influencerka.

„Prosím, přestaňme se dívat na umění jako na koníček, fakt je to mnohdy full time zaměstnání," nabádá. Svým příspěvkem rozpoutala v komentářích obsáhlou diskuzi zastánců i odpůrců.

Které známé tváře získaly podporu?

Speciální dotační program Covid - Kultura má pomoci podnikatelským subjektům a OSVČ, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

O finanční kompenzaci 60 tisíc korun, na kterou má ze zákona nárok každá osoba, jež splní všechny dané podmínky (například předloží propad tržeb minimálně o 50 %), zažádali dle databáze na webu Hlídač státu například Felix Slováček (78), Lucie Bílá (55), Barbora Poláková (38), Dara Rolins (49), Markéta Konvičková (27), Mirai Navrátil (29), ale také Tereza Kerndlová (35) či Martina Pártlová (42),

Z herců jsou to dle veřejně dostupných informací například Vanda Hybnerová (53), Ivana Jirešová (45), Michaela Dolinová (57), Tereza Kostková (45), Kateřina Brožová (54), Zlata Adamovská (62), Bára Munzarová (50) nebo moderátorka Zuzana Bubílková (69).

Podnikající subjekty mají v rámci vyšších výdajů nárok na vyšší kompenzaci, která se pohybuje v řádech statisíců a dosahuje i přes milion korun. Takovou podporu získaly například firmy Tomáš Klus s.r.o., Marek Ztracený s.r.o. nebo Karel Gott Agency, s.r.o. Zpěváci zároveň požádali i o šedesátitisícový příspěvek. ■