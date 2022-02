Před 10 lety zvítězila ve StarDance a dodnes na to vzpomíná: Přilepili mi cizího chlapa na tělo

Působení ve StarDance bylo pro tyčkařku intenzivním zážitkem. Foto: Olympijský festival/Radek Míča, Salík Sláma

Když se zúčastnila autogramiády na Olympijském festivalu v Brně, byl o ni a jejího tehdejšího tanečního partnera Jana Ondera největší zájem. „Byl to maraton, myslím, že nejdelší autogramiáda, kterou jsem ve svém životě zažila,“ svěřila se Super.cz dojatá Baďurová.

Bývalou profesionální tyčkařku dělí od vítězství v populární televizní show deset let. Ta velká vlna popularity už se prý ale zmírnila. „Teď už mě na ulici tak často nepoznávají, předtím po StarDance to tak ale bývávalo, občas se někdo přišel vyfotit,“ vzpomíná.

Na soutěž má stále jasné vzpomínky. „Mám hlavu plnou zážitků, byl to velmi intenzivní půlrok. A jak říkám, přilepí vám úplně cizího chlapa na tělo a trávíte s ním každý den. A to, co říkávají všichni účastníci jednotlivých řad, že se z nás stala rodina, tak to můžu potvrdit,“ říká Katka, která se s některými účastníky stýká dodnes.

„Stali se z nás přátelé. Nejvíce s Honzou Onderem samozřejmě. No a do dnešních časů jezdíme na akce spojené s tancem. Pro mě je to únik z reality, když takhle někam vyrazíme. A některé choreografie, které jsme měli ve StarDance, si pamatuji pořád a jezdíme s nimi právě tato naše vystoupení,“ říká Kateřina Baďurová. ■