Exkluzivně: Poslechněte si nahrávku, jak se „Podvodník z Tinderu“ snažil zlákat Češku

„Podvodník z Tinderu“ sváděl i Češky. Super.cz

Před svým zatčením Interpolem mladík, který fungoval také pod jmény Mordechaj Nisimi Tapiro či Michael Biton, pobýval v Praze a i zde se snažil z žen vylákat finance. Super.cz získal svědectví mladé Češky, která se s podvodníkem seznámila rovněž na seznamovací platformě, a to v prosinci 2018.

„Prakticky okamžitě mě požádal o kontakt na WhatsAppu, kde jsme si začali psát,“ uvedla pohledná blondýnka, která si nepřála být jmenovaná, ale jejíž totožnost redakce zná.

„Musím říct, že pro mě osobně nebyl ničím zajímavý, neustále posílal fotky, kde dával velmi laciným způsobem na odiv luxus. To jsem mu dala najevo a on reagoval dost rozčílenou hlasovou zprávou,“ uvedla Češka, která nám záznam poskytla a vy si ho můžete poslechnout v našem videu.

V době, kdy tento člověk žil v Praze a sváděl náš zdroj, se už jeho obětem podařilo jeho počínání medializovat a jeho tvář už začala být známá. Proto z logických důvodů odmítal ukázat svůj profil na Instagramu. Své fotky dokumentující luxusní životní styl ale zamýšlené kořisti poslal individuálně. „Nemám Instagram. Nedělám to kvůli sociálním sítím a proto, abych se předváděl, ale sám pro sebe. Tohle je můj život. Když se to někomu nelíbí, tak na něj se*u.“

„Nedělám to kvůli někomu jinému, dělám to pro sebe. To jsem prostě já, takto žiji. Nemám potřebu se někomu omlouvat za to, co mám, co dělám. Kašlu na všechny. Nikdo neplatí mé účty. Tvrdě pracuji, až se ze mě kouří. Kupuji si auta, hodinky, cokoli chci. Nehledám žádné děvky, nebo cokoli takového,“ snaží se ve videonahrávce nalákat Češku. Z jeho projevu lze vycítit, že svou řeč má naučenou jako pohádku.

Mladý Izraelec pocházející z ultraortodoxní židovské rodiny z Tel Avivu byl pod falešným jménem David Sharon zadržen policií v Aténách v létě 2019. Podvodník byl v Izraeli odsouzen k patnácti měsícům vězení, odseděl si ale pouhých pět. Leviev si po propuštění založil poradenskou firmu pro podnikatele a žije na svobodě. ■