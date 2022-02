Zrzka, která je spojovaná s Krampolem, ukázala přítele: Že mám něco s Jiřím (83), vyděsilo mého dědečka (87)

Kateřina Bláhová s Jiřím Krampolem Michaela Feuereislová

Sice má za sebou pěknou řádku rolí, už jako mladinká dívka se objevila například v Ordinaci v růžové zahradě, následovaly seriály Špačkovi v síti času, Mazalové anebo Modrý kód, do všeobecného povědomí se ale zrzka Kateřina Bláhová dostala až díky spolupráci na životopisném filmu o Jiřím Krampolovi. Z toho, že je s o 56 let starším hercem spojovaná i v soukromí, je ale zoufalá.

"Já bych to ještě přešla, vím, jak to v šoubyznysu chodí, ale moje rodina je z toho nešťastná. Když si dělají legraci z mého sedmaosmdesátiletého dědečka, že mám partnera v jeho věku, to je šílené. Byl vyděšený, co se to děje," svěřila Super.cz Kateřina, kterou to, že stala mediálně známou tímto způsobem, rozhodně netěší.

"Už ani nevím, jak to dementovat, protože lidé žijí v tom, že na každém šprochu něco je. Ani můj přítel není nadšený, když se píše, že třeba u pana Krampola bydlím. Přitom žiju s ním, v jeho bytě. Jsme spolu osm let. Proto jsem ho také vzala s sebou na křest Electric Lady, aby bylo jasné, že tohle je můj partner a s panem Krampolem se jedná pouze o pracovní vztah," uzavřela. ■