Sleduje ji víc kamer, než čekala? Žena z Výměny podezírá náhradního manžela, že ji v noci šmíruje

Daň za účast v reality show Výměna manželek je částečná ztráta soukromí. Video: TV Nova

V premiérovém dílu Výměny manželek se bude řešit právě ztráta soukromí. Dusno zažije maminka Petra a její náhradní manžel Emanuell, kterého začne podezírat, že ji v noci šmíruje. V pokoji, kde Petra spí, totiž Emanuell zapojil dětskou chůvičku a začal také manipulovat s kamerovým systémem v bytě.

„Když jsem zakašlala, tak jsem to slyšela od tebe z pokoje. To je správný?“ pustila se do konfrontace se svým prozatímním manželem Petra. „Mohla jsi to vypnout, mám to kvůli dětem,“ reaguje Emanuell.

Petra si ale stojí za tím, že se v jeho domácnosti necítí příjemně a má pocit, že ji kromě televizních kamer sledují i ty jeho soukromé. „Ale ty jsi věděl, že tu spím, tak jsi to mohl vypnout. Chci tím říct, že už se bojím jít i do koupelny. Nechci se tam svlíkat, protože nevím, co tam na mě vybafne,“ spustí Petra. Podívejte se v ukázce. ■