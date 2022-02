Jak trávila Pavlína Němcová Valentýna a je nyní zamilovaná? Takhle krásná modelka reagovala

Pavlína Němcová Super.cz

„Lidé si mohou dělat Valentýna celý rok. Já ty svátky moc nedodržuji, zvláště ne Valentýna, protože pro mě je 1. máj ten lásky čas, k tomu patří políbení pod rozkvetlou třešní,“ svěřila Super.cz modelka, která bude v úterý hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Odpovědi na otázku o lásce se kráska snažila s potutelným úsměvem vyhnout, je totiž v posledních letech na své soukromí velmi opatrná. „Třeba je,“ reagovala, když jsme se jí zeptali, jestli je v jejím životě někdo, s kým by případně mohla svátek zamilovaných oslavit.

V každém případě nepřehledně září, jako by byla zamilovaná. „Já bych to nenazývala zamilovaností, ale spíš takovou spokojeností,“ nenechala se rozhodit.

Pavlína Němcová má syna Alana, který už překročil hranici třicítky a teoreticky by už mohl ze své maminky udělat babičku. Na novou životní roli je připravená a nemůže se dočkat. „Tak samozřejmě, může se to stát, doufám, že se to stane, a velice brzy. Já se na tu roli babičky velice těším,“ říká modelka a herečka, kterou na jaře uvidíme ve snímku Po čem muži touží 2 nebo v připravovaném celovečerním filmu podle námětu Báry Nesvadbové (47) ■