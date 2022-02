Nejvnadnější česká miss jen v ručníku: Čerstvá čtyřicátnice nechala své sexy tělo hýčkat na masáži

Lucie Šlégrová Super.cz

Je to pár dní, co modelka Lucie Šlégrová (40) oslavila 40. narozeniny. Postavu by téhle trojnásobné mamince mohl kdekdo závidět. Miss České republiky 2005 vypadá stále fantasticky a datum narození v občance neřeší.

Manželka bývalého hokejisty Jiřího Šlégra nám prozradila svůj recept na to, jak se cítit skvěle. „V životě jsem neběhala, nikdy jsem neběžela ani na autobus, to není pohyb pro mě. Mám ráda rychlou chůzi. Po porodu jsem začala kolem osmého měsíce chodit s kočárkem rychlou chůzí. Každý den jsem chodila 13 kilometrů, a to mi hodně pomohlo,“ řekla Super.cz Lucie s tím, že nyní si figuru pouze udržuje.

„S každým porodem jsem přibrala přes 20 kilo, neovlivním to, mám to dané geneticky, teď jsem se bála, že to kolem čtyřicítky půjde hůř dolů, ale zaplaťpánbůh se to podařilo. Teď už to moc neřeším, nepřejídám se, a hlídám se ve sladkém,“ řekla nám modelka, která je maminkou synů Roberta (15) a Richarda (13) a také nejmladšího Rona (2)

Přestože oslavila již 40. narozeniny, sem tam se stále věnuje přehlídkám a modelingu. „Je pravda, že jsem si nechala charitativní akce, které si držím, podporu Klokánku, dětského domova, ústecké nemocnice a občas chodím přehlídky tam u nás,“ dodala kráska, kterou jsme potkali na masáži. „Kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra, kadeřník, to jsou služby, které já miluji a které si neodepřu,“ dodala Lucie. ■