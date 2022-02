O 32 let starší, ale zatraceně sexy! Ze správňáka Brandona Walshe z Beverly Hills je soukromé očko

Jason Priestley a Cindy Sampson Foto: Televize Seznam

Seriálový hit Beverly Hills 90210 (1990–1999) o sourozencích Brendě a Brandonovi Walshových a jejich sociální bublině ovlivnil teenagery nejen v USA. U nás se začal vysílat pár let po listopadu 1989, a pokud jste ho sledovali, určitě víte, že „správňáckého“ Brandona hrál Jason Priestley.

S někdejším dívčím idolem se teď můžete setkávat na obrazovkách Televize Seznam každý všední den od 16:15 hodin v kanadském komediálním krimi seriálu Soukromé očko (2016-2021). Priestley v něm hraje bývalého hokejového hráče Matta Shadea, který se živí vyhledáváním nových talentů. Když zjistí, že jeden jeho svěřenec bere steroidy, obrátí se na soukromého detektiva.

Brzy ale zjišťuje, že by byl sám dobrým vyšetřovatelem. Jeho parťačkou se stává Angie Everett v podání kanadské herečky Cindy Sampson.

„Matt Shade má za sebou kariéru profesionálního hokejisty, který se uměl dostat ostatním hráčům pod kůži, a dokázal číst i protihráče. Teď na ledě skončil a začíná druhé dějství jeho života,“ řekl o své postavě Priestley. To do jisté míry připomíná i hercův vlastní život – od idolu náctiletých přes kariéru závodního řidiče až po režiséra… Kanadský rodák Jason Priestley se také nikdy v životě nebál pustit se do druhého či dokonce třetího dějství.

Soukromé očko má celkem 60 epizod a o vyšetřování nejrůznějších případů v něm tak není nouze. Přitažlivost celého projektu spočívá i v interakci obou hlavních protagonistů, kteří se často vzájemně špičkují. Oba jsou totiž svéhlaví a zvyklí jít svou vlastní cestou.

„Angie je zábavná a cynická, ale ne zahořklá,“ řekla Cindy Sampson. „Je to prostě potvora. A protože nás s Jasonem spojuje stejný humor a sarkasmus i v reálu, funguje nám to skvěle i na obrazovce.“

„Během natáčení došlo pouze k jednomu zranění, které si vyžádalo pobyt na nemocničním lůžku,“ dodala se smíchem herečka. Měla na mysli Priestleyho pád z koně, k němuž došlo hned na počátku natáčení, a štáb tak na něj musel několik dnů počkat. Skutečnost, že se Cindy Sampson mohla nepříjemnému incidentu zasmát, jen potvrzuje, že si s kolegou dobře rozuměla a potřebná chemie mezi nimi fungovala na výbornou.

Seriál Soukromé očko někteří přirovnávají k Měsíčnímu svitu (1985-1989), ve kterém excelovali Cybill Shepherd a tehdy ještě vlasatý (a neznámý) Bruce Willis. Co se vzájemného kočkování obou hlavních hrdinů týče, srovnání je určitě namístě.

Podle výkonných producentů Shelley Eriksen a Alan McCullough šel ale Měsíční svit o něco dál - zbořil totiž symbolickou čtvrtou stěnu mezi divákem a postavou, protože jeho hrdinové občas promlouvali přímo k divákům a komentovali probíhající nebo nadcházející děj. „To není náš případ,“ řekla Shelley Eriksen.

Seriál se odehrává v ulicích kanadského Toronta, které tvoří významnou kulisu celého projektu. Soukromá očka mají svou kancelář na jedné z hlavních ulic Queen Street East, ovšem tvůrci diváky během úvodních titulků zavedou pokaždé do jiné části města. ■