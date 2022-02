Poprvé oslavil Valentýna a měl k tomu hned dva důvody: Honza Dědek je už rok zamilovaný

Honza Dědek Super.cz

„Oslavíme to, až přijdu kolem desáté, jedenácté domů. Kladl jsem doma na srdce: Nechoď spát. Možná po cestě seženu kytku,“ řekl Super.cz s humorem sobě vlastním.

Že slaví v jeden den Valentýna i výročí, mu vyhovuje, je to praktické. „Neznám ženu, která by neslavila výročí, což nám mužům dost komplikuje život, proto jsem rád, že máme výročí na Valentýna, čímž si to jsem schopný zapamatovat,“ přiznává Honza Dědek.

K oslavám neodmyslitelně patří dárky či malé pozornosti. Co umí udělat radost oblíbenému moderátorovi? „V poslední době, jak člověk stárne, tak asi zážitky. Zjišťuju, že mám takový seznam věcí, co bych chtěl ještě zkusit, třeba proletět se balonem,“ překvapil. Nepohrdne ani dobrou literaturou.

Na televizních obrazovkách jej můžeme každé úterý vídat v pořadu 7 pádů Honzy Dědka a v souvislosti s jeho krásnou partnerkou padlo téma i na to, jestli je věrnou fanynkou a divačkou talk show, nebo se před ní moderátor stydí.

„Já vlastně nevím, protože my v úterý točíme, takže v době, kdy to běží v televizi, jsem v Malostranské besedě a přicházím v době, kdy je pořad odvysílaný. Některé díly viděla, ale jestli všechny... Raději jsem to nekontroloval, aby se člověk nedozvěděl něco, co nechce vědět,“ zavtipkoval na závěr. ■