Berenika Kohoutová a její oslava narozenin. Ukázala se nahá jen v kalhotkách, ale přesto některé muže zklamala

Berenika ráda provokuje. Foto: Archiv B. Kohoutové

Maminka dvouleté dcery Loly vypadá skvěle, ale řada obdivovatelů by si přála, aby toho ukázala ještě mnohem více. Kromě gratulací k narozeninám si tak mohla přečíst i tajná přání nejrůznějších nápadníků.

"Bez těch rukou by to bylo zajímavější," napsal jí jeden z fanoušků. "Ty ruce podél těla," požádal další. "Ruce kazí pěkný dojem," dodal jeden z mužů. Až by si ji měl její manžel Kryštof Kubín začít hlídat. Herečka má ale oči jen pro něj, a dokonce jí ani nevadilo, že kvůli covidovým restrikcím trávila v minulých letech hodně času doma.

"Vlastně mi to přišlo docela vhod, i když to nevyzní dobře. Ze začátku, když to ještě nevypadalo tak tragicky, jsem si říkala, že je super, že můj kluk je díky home office s námi doma a já nejsem ve stresu, že musím někde hrát, když mi doma roste dítě. Bylo to docela fajn," řekla Super.cz herečka, která i tak na nelehkém období uměla najít pozitivní stránky. Dnes už je ale opět zpátky v pracovním kolotoči. ■