Jiří Šlégr o kolegovi z Triple Gold Clubu a čerstvém padesátníkovi Jágrovi: Jardovi strašně závidím

Jiří Šlégr Foto: Petr Horník, Právo

„Většina z nás říká ‚klobouk dolů‘, já k tomu přidávám, že mu to strašně závidím. Kdyby mi to zdraví dovolilo, strašně rád bych tam lítal s ním a ten hokej hrál dál. Bohužel tomu tak není,“ přiznal Jágrův kamarád a někdejší kolega z Pittsburghu či olympijského Nagana Jiří Šlégr (50) v pořadu Ledový Peking na Sport.cz.

„Je to něco fantastickýho, co obdivuje celej svět,“ dodal Šlégr, který na počest Jágra dorazil v dresu s jeho jménem. Nosit ho prý bude celý den. „Abych mu dal najevo, že si opravdu vážím toho, co pro naši republiku udělal, a také pro mě a pro všechny spoluhráče, kteří s ním hráli.“

Jágr začal svou kariéru už jako dítě za klub PZ Kladno. V dorosteneckém věku přešel do oddílu Poldi a v šestnácti letech debutoval v nejvyšší soutěži mezi dospělými proti Litvínovu. V roce 1990 nastoupil do týmu Pittsburgh Penguins, kde odstartoval svou zámořskou kariéru.

Působil také v klubech Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers či Calgary Flames, několik let hrál za Avangard Omsk v KHL.

Ve sbírce cen má zlato z olympiády v Naganu (1998), dva Stanley Cupy (1990/1991 a 1991/1992) i zlaté medaile z mistrovství světa (2005 a 2010). Pětkrát byl oceněn jako nejproduktivnější hráč NHL. V roce 2008 byl uveden do Síně slávy českého hokeje.

Je členem, stejně jako Jiří Šlégr, tzv. Triple Gold Clubu, do kterého patří hráči, kteří vyhráli tři hlavní hokejové turnaje: Stanley Cup, mistrovství světa a olympijské hry.

Jágrovou partnerkou je modelka Dominika Branišová. ■