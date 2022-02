S prádlem se neobtěžovala. Zpěvačka Lizzo vyrazila v minišatech na večeři s maskovaným mužem

Lizzo Video: Profimedia.cz

Lizzo oblékla na rande červené minišaty, které díky průstřihům s průhlednou látkou prozrazovaly, že přišla naostro. S úsměvem od ucha k uchu pak společně se svým partnerem vcházela do restaurace Craig´s v Hollywoodu.

Hudebnice se před pár dny vyjádřila, že by ráda pózovala pro Playboy. Sama se na sociálních sítích často ukazuje nahá a k myšlence ji přivedlo to, že její kamarádka rapperka Cardi B (29) byla v prosinci jmenovaná kreativní ředitelkou této publikace. „Bože můj, hned řekněte Cardi, ať mi zavolá,“ uvedla pro TZM Lizzo a dodala: „Miluju Playboy. Do toho bych šla.“

S Cardi B natočila Lizzo před půl rokem písničku Rumors, která má v tuhle chvíli na Youtube už přes 43 milionů zhlédnutí. V klipu se rapperka svlékla téměř donaha se svým těhotenským bříškem. ■