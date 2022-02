Během divadelní pauzy Fantoma opery Natálie Grossová neztrácela čas: Oblékla svatební šaty!

Natálie Grossová Super.cz

Spolu s režisérkou Evou Toulovou, která si zahraje také hlavní roli, si střihla roličku ve filmu Superžena, který by měl jít do kin letos na podzim. "Hraju její sestru Annu a ve filmu se budu dokonce i vdávat, takže jsem se těšila, až si tuhle příležitost vyzkouším," řekla Super.cz Natálka, která svatební šaty oblékla poprvé.

"Na to jsem se moc těšila, zkusit si svatbu takhle nanečisto. V reálném životě bych rozhodně ještě počkala, ale třeba někdy do budoucna," zasnila se Natálka, která nám svěřila i to, jakou představu o svém svatebním dni má, což se můžete dozvědět v našem videu. "Ale je mi devatenáct, mám dost času a zatím se chci věnovat vlastní kariéře," nespěchá mladá zpěvačka pod čepec.

Natálka už se těší, až se od 19. března opět vrátí na jeviště GoJa Music Hall. "Divadlo mi strašně chybí a těším se, až se Fantom opery začne zase hrát. Zatím se věnuju tvorbě vlastních písniček. Skládám, doma mám vlastní malé studio. Jde o popové písničky a už brzy bych chtěla něco poslat do světa, a to včetně videoklipu," doplnila. ■