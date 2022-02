Muž si ošklivě poranil záda, když se snažil sám sebe orálně uspokojit

Ilustrační foto Profimedia.cz

Dotyčný se prý připravoval sám sebe orálně uspokojit, což dle svých slov úspěšně praktikuje pravidelně. Tentokrát se mu ale situace trochu vymkla.

„Protahoval jsem se, aby to šlo líp, když jsem najednou uslyšel, jak mi prasklo v zádech,“ popsal údajný zážitek.

„Po zádech se mi rozlila příšerná bolest. Nemohl jsem se postavit ani pohnout. Byl jsem úplně paralyzovaný,“ nechal se slyšet.

Chlapík zůstal sedět na posteli zhruba 20 minut, než se mu do těla vrátil cit. Doplazil se dokonce do kuchyně pro léky na bolest, které mu pomohly. Sice to rozchodil, ale problémy se zády trvají.

„Když se mě někdo ptá, jak jsem se zranil, tvrdím, že k tomu došlo při cvičení. Nemůžu to nikomu říct. Rád bych to zkusil znovu, ale nejspíš to nebude nejlepší nápad. Už tak možná budu žít v bolestech navždy kvůli takové hlouposti,“ okořenil svou zpověď.

Na závěr dodal, že jeho snaha o sebeuspokojení nevzešla jen tak zničehonic. Cíleně prý zhubnul 10 kilo, aby byl pohyblivější a ohebnější. Nakonec starostlivě vzkázal, aby byli všichni na svá těla opatrní.

Není jasné, jestli se opravdu jedná o příběh podle skutečné události, nebo si nějaký uživatel sociální sítě z ostatních střílí. Ať je to, jak chce, muž se dočkal nespočtu reakcí, v komentářích mu někteří dokonce radili, co se zády dál.

„Zkus to teď zezadu, možná ti to vrátí páteř do původního stavu,“ radila jedna taková dobrá duše. Něco nám ale říká, že to rozhodně není nejlepší nápad. ■