S krásnou Rumunkou v posteli: Tolik erotických scén ještě Martin Hofmann neměl

Martin Hofmann ve filmu V létě ti řeknu, jak se mám

V jeho filmografii najdeme zejména kriminálky a samozřejmě už kultovní seriál Most, kde ztvárnil roli Luďana. Teď uvidíme herce Martina Hofmanna (43) v pro něj netradičním žánru, a to v romantické komedii V létě ti řeknu, jak se mám. Uvidíme ho i v milostných scénách.

Film vypráví o partě čtyřicátníků, kteří jsou přáteli již od mládí a stále se pravidelně scházejí. V jisté chvíli však začnou vyplouvat na povrch nepříjemná tajemství. Martin Hofmann hraje ve filmu postavu Filipa, šéfa právnické kanceláře, který je tajným milencem právničky Adriany, která jako jediná z party přátel není vdaná a důsledně prezentuje výhody single života.

„Ten příběh má v sobě naději, že věci dopadnou dobře, a to je jeho velká ctnost,“ říká o filmu herec, jehož čekaly nejen milostné scény, ale také velmi pikantní situace, kdy se musí své přítelkyni pomáhat do koupelny. „Točilo se mi to krásně a je to pravda. Určitě to souviselo s tím, že jsem měl většinu scén s Danou Rogoz. A to diváci pochopí, až ji uvidí,“ pochvaloval si Hofmann.

Jeho partnerku ztvárňuje rumunská filmová a seriálová hvězda, která stojí před kamerou již od šesti let. Přestože Dana vypadá na dvacet, nenechte se zmást. Už jí je šestatřicet a s manželem, rumunským režisérem Radu Dragomirem má dvě děti. ■