Beata Rajská vyzývá k boji proti všednosti: Nebojte se obléknout odvážné modely, za které vás mohou zkritizovat

Beata Rajská vyzývá návštěvníky svých show, aby se více odvázali. Super.cz

„Potřebovala jsem si rozšířit přehled. Nejsem člověk, který sedí na sítích a sleduje dění online. Potřebuji to vidět naživo,“ nechala se slyšet designérka, kterou jsme zpovídali na focení její nové kolekce.

Prezentace kolekcí na podzim a zimu 2022/2023 a Ready-to-Wear kolekce ji uchvátily. Snad ještě víc než modely na mole ji bavily kousky, které měly na sobě návštěvníci módní události.

„Bylo skvělé se potkávat s novými lidmi a vidět nové kolekce haute couture. Nejvíc mě nabila ulice. Lidé jsou teď kvůli covidu uzavření do sebe. Před pařížskými lokacemi se pohybovali lidé, kteří jsou fanatici do módy. Mně to opět otevřelo mysl, že můžu ještě přidat,“ usmívala se Rajská.

Návrhářka by byla potěšená, kdyby se na její přehlídce pořádané na konci března její návštěvníci také odvázali. „Přemýšlím, jak to udělat, aby to bylo uvolněné. Ráda bych dala lidem možnost vyjádřit se kreativně. Nebát se obléct si nic, za co nás mohou zkritizovat módní policisté,“ dodala před svou show. ■