Krásná manželka moderátora Survivoru promluvila o soukromí: Jak muž Renaty Langmannové zvládá otcovství?

Renata Langmannová Super.cz

S bývalou královnou krásy, Českou Miss 2006 Renatou Langmannovou (35), jsme se setkali ještě předtím, než s dcerou Medou vyrazila do Dominikánské republiky, kde její manžel, moderátor Ondřej Novotný, uvádí reality show Survivor.

Popovídali jsme si na křtu biografie Renatiny starší kolegyně Terezy Maxové. Sama se prý zatím paměti sepsat nechystá. "Na rozdíl od Terezy jsem si nepsala deník a je mi to líto, protože člověk toho hodně zapomene, i když třeba fotografií mám dost. Ale zatím kniha Renata nebude, nebyla by moc obsáhlá. Možná až budu mít nějaké větší jubileum," řekla Super.cz.

Renata se teď věnuje hlavně dceři Medě. "Jsem už modelka v důchodu, aktivně už modeling nedělám. Je to spíš na bázi, že se spojuji se značkami. Zlomilo se to kolem třicítky, už nelítám po světě a nefotím kampaně, cestovat jsem už nechtěla. Mám svoji komunikační agenturu, která mě spolu s Instagramem živí a je docela náročné to skloubit s mateřstvím," svěřila.

S tím, že je stále pracovně aktivní a nemá doma klasickou ženu na mateřské dovolené, je smířený i její manžel. "Ondra mě zná a ví, koho si vzal. Nechtěl by, abych byla jiná. I on se sám umí postarat o malou na sto procent a dokáže skvěle fungovat, i když odjedu na pár dní pryč. Všechno je zalité sluncem," pochvalovala si. ■