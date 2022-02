Představitelka boubelky z Lásky nebeské prozradila svůj recept na štíhlou postavu

Martine McCutcheon Profimedia.cz

„Myslím si, že to trvá, než si najdete ten svůj vlastní recept. Mně to zabralo mnoho času, projít si všechny možnosti a najít to, co bude fungovat na mě. Není to tak jednoduché, jako jen zvolit nějakou dietu. Cítila jsem, že je pro mě také důležité podpořit další ženy a ukázat jim, že se mohou stát lepší verzí sebe samotné,“ uvedla pro OK! Magazine Martine, která zvolila stravování s pravidlem 80/20. Jedná se o nastavení, kdy 80 % energetického příjmu pochází z nutričně bohatých potravin pro zdravý život a 20 % energetického příjmu zůstává na pochutiny.

„Tohle pravidlo mi funguje. 80 % mého týdne jím hlavně proteiny, zeleninu, ovoce a různé šťávy a těch 20 % si dávám něco za odměnu,“ dodala herečka.

Vzhledem ke své nemoci, která způsobuje jak bolesti, tak i větší únavu, se snaží alespoň o časté meditace, protahování a 40minutové procházky. Také jí pomáhají studené sprchy. „Nedávám si je každý den, ale když na to mám čas. Studenou zapínám po horké sprše a pak pod vodou nějakou dobu zůstávám.“

V minulosti si ji kvůli vyšší váze dobírali a celý život se snažila stále hubnout, protože jí tyto poznámky vadily. „Vždycky jsem si dávala pozor na to, abych byla co nejštíhlejší, vypadá to lépe na kameře a stylistům se lépe oblékáte, když máte velikost 36,“ uvedla v rozhovoru v roce 2016. ■