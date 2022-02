Pochlubil se o patnáct let mladší přítelkyní. Několikanásobný vítěz StarDance ve vztahu září

Jan Onder se svou půvabnou přítelkyní Foto: Olympijský festival/Radek Míča, Salík Sláma

Dělí je sice patnáctiletý věkový rozdíl. Jan Onder (36) a Natálie Otáhalová si ale skvěle rozumí. A není to prý jen tím, že oba spojuje stejná profese, kterou je tanec. „Vztah dvou tanečníků je úplně v pohodě,“ usmál se Onder, věnoval partnerce zamilovaný pohled a dodal: „Funguje nám to. I během toho lockdownu jsme to zvládli a v podstatě se skoro nepohádali.“

Honzu a Natálii jsme potkali na Olympijském festivalu v Brně, kde měli možnost vyzkoušet si nejrůznější sportovní disciplíny. „Řekl bych, že mám radši letní sporty, protože obecně mám radši teplo než zimu. Mám rád třeba badminton, plavání, plážový volejbal - veskrze všechno, co se dá dělat v létě,“ řekl Onder, který se ale přece jen pustil do bruslení.

„To mi teda nešlo! Zaprvé je to hrozně dlouho, co jsem naposledy bruslil, a zadruhé mi byly docela volné brusle - byly vypůjčené a neměl jsem je úplně dotažené, tak jsem v nich neměl moc pevnou nohu. Ale celé to byla to spíš taková legrace - dělal jsem tam naschvál blbosti, aby se lidi trochu pobavili,“ smál se Jan Onder.

Několikanásobný vítěz StarDance, který v soutěži působil jako poradce a choreograf, skutečně preferuje léto oproti zimě. Ostatně velmi se těší, až se znovu oteplí. „Nejvíc se těším na jaro, léto, a hlavně na dvě nebo tři letní dovolené, které spolu určitě podnikneme. Chceme do Itálie a do Řecka, tak doufám, že to dobře dopadne a že bude čas a finance - že to rozjedeme a pořádně si to užijeme,“ říká Jan Onder. ■