Bez poznámek o protekci, jen sám za sebe. Vladimír Polívka před herectvím bodoval v úplně jiné disciplíně

Vladimír Polívka Michaela Feuereislová

Na hory ho poprvé vzala maminka Chantal Poullain, a hned první den, kdy dostal snowboard, se začal učit. Na prkně byl od sedmi od rána do půl páté odpoledne. „Vystřídali se u mě tři koučové, protože jeden na to neměl energii. Takhle rychle jsem se do toho zamiloval,“ popsal herec, moderátor a někdejší profesionální snowboardista Vladimír Polívka (32) ve studiu Ledový Peking na Sport.cz začátky své profi sportovní dráhy.

Polívka byl úspěšným juniorským reprezentantem, dělal slopestyle, skákal na zábradlí, na U-rampě, a jakkoli to vypadalo na slibnou sportovní kariéru, nakonec dostalo přednost herectví. Dnes už kopce sjíždí ryze rekreačně, případně v rámci rolí.

Z prkna má Polívka zdravý respekt, jako herec má ostatně i ve smlouvě, že na sebe musí dávat pozor. Případné zranění by ho mohlo vyřadit na týdny až měsíce z pracovního provozu. „A poprvé veřejně se i přiznám, že jak jsem byl zvyklý dělat ten sport naplno a trávit ty vteřiny ve vzduchu, tak když už jsem to ztratil a jedu si z kopce, tak už mě to vlastně až tak netankuje. Čekám od sebe víc a není to tam.“

Po kom Vladimír zdědil sportovní nadání, zda po matce, nebo otci Bolku Polívkovi, prý neví. Zato má jasno v jiné věci. „Pro ten snowboard jsem se rozhodl i proto, že když se rozjedeš, rozhodneš a skočíš, tak to záleží jen na tobě. Pro mě to byla i taková demonstrace toho, že i přesto, že mám slavné rodiče, tak jsem schopnej něco vybojovat jen sám za sebe.“

Mimochodem, sportovně nadaný je mladší syn Bolka Polívky Jan, který hraje basketbal. ■