Už dávno není dívenkou z Modré laguny, ale ani tak se Brooke Shields (56) nebojí pózovat nahoře bez. A bez retuše!

Brooke Shields Profimedia.cz

Brooke to na snímkách sekne. Navíc se dušuje, že je nenechala retušovat. Je prý zásadně proti upravování fotek a chce na nich působit co nejpřirozeněji.

Jako modelka Shields debutovala v kampani Calvina Kleina. K propagaci džínů se tak vrátila po 40 letech.

„Dneska to cením mnohem víc. Je mi ctí reprezentovat svou věkovou skupinu. Bylo pro mě důležité ukázat, že tohle je moje 56 let staré tělo. Co se týče retuše, vždycky říkám, ať to nechají reálné. A to se podařilo,“ uvedla ke kampani v rozhovoru pro People.

Brooke je sice padesátnice, ale vypadá skvěle a udržuje se ve formě. Mákla si i předtím, než se pustila do kampaně.

„Cvičila jsem s trenérem každý den v 5 ráno. Nepila jsem po tu dobu alkohol, takže mi vstávání nedělalo problémy. Dřela jsem skoro na doraz. Pohánělo mě vlastní ego. Věděla jsem, že pokud se mi fotky nepovedou, budu na sebe tvrdá,“ popsala.

Brooke začínala jako modelka, jako herečka pak prorazila s filmem Modrá laguna. Diváci si ji mohou pamatovat také ze seriálu Správná Susan.

Od roku 2001 je šťastně vdaná za scenáristu Chrise Henchyho, s nímž má dcery Rowan (18) a Grier (15). V letech 1997-1999 byla ve svazku s tenistou Andrem Agassim. ■