Čekali jste romantiku s okvětními lístky? Na to zapomeňte. Takhle budou trávit Valentýna Gabriela a Pítr z Love Islandu

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek Super.cz

"Neprožíváme to, budeme ho trávit v poklidu doma, uděláme si hezký večer. Já nejsem moc romantický typ, já radši Hideaway (místnost s postelí bez kamer v reality show Love Island - pozn. red.)," řekla Super.cz Gabriela.

"A já jsem rád, že tuhle roli divočejší postavy zastává Gabča. Měl jsem v plánu okvětní lístky po bytě, svíčky, kytku už jsem Gabče dal. Alespoň se o tu romantiku pokusím. Vždycky si vymyslím pro mě dokonalou věc a Gabče je to úplně jedno," krčí rameny Havránek.

S tím jeho milá tak docela nesouhlasila. "Není to pravda. Kdyby mě něco takového čekalo doma, tak jsem za to ráda. Jen říkám, že to nevyžaduju. Jsem šťastná, když se doma sejdeme a jsme spokojení," doplnila.

Pro Havránka bude valentýnská oslava premiérou. "Já vlastně holku nikdy pořádně neměl. Je to poprvé, co budu s někým trávit Valentýna. Asi projedu instagramové profily, jak se to vlastně slaví. Ale nějak to dopadne," dodal. ■