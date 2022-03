Děti jí rostou jako z vody: Operní diva Andrea Kalivodová se pochlubila syny

Andrea Kalivodová Super.cz

„Bastíček už má pět let. Je to jako včera, co se mi narodil. Hrozně to utíká. Je důležité si s dětmi užívat každý den a každou legraci. Protože oni strašně rychle vyrostou,“ svěřila se Andrea, kterou jsme potkali na narozeninové oslavě, kterou si její děti opravdu užívali.

„Jsou strašně uřvaní, hlasití a temperamentní, ale milujeme je takové, jací jsou. Snažíme se z nich vychovat čestný, zásadový, slušný lidi, a to je opravdu hard work a na to člověk potřebuje energii,“ řekla nám operní diva, která si nedávno užívala na dovolené v exotice, kam odjela načerpat potřebnou energii.

„Oni sice řvou a jsou to kluci, o kterých všichni ví, když se někde objeví, ale ví, že bez práce nejsou koláče a pečení holubi nelítají do huby,“ dodala Andrea s tím, že ve výchově se snaží být zásadová. ■