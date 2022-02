Interpret Spejbla a Hurvínka promluvil o nástupkyni zesnulé Heleny Štáchové v roli Máničky. Už má vybranou i náhradu za sebe

Mánička i Hurvínek musí mít takzvanou fistulku, kterou umí napodobit jen málokdo. Super.cz

V březnu to bude 5 let, co nás navždy opustila herečka, dabérka, ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka a interpretka Máničky Helena Štáchová. Na svou milou kolegyni nezapomíná ani interpret Hurvínka a Spejbla Martin Klásek, který promluvil o tom, jak si v divadle vede její nástupkyně a představitelka Máničky Marie Šimsová.

„Maruška je velice talentovaná holka. Když nám odešla Helenka, tak Maruška byla v divadle přes deset let. Myslím, že jsem ji tenkrát přijímal já, dnes už to bude 13 let,“ řekl Super.cz Martin Klásek, jenž byl hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

„Přišla, měla zájem a já jsem jí řekl, že bych ji vzal, ale musela by mít tu fistulku. Řekl jsem jí: Začněte mi zpívat a běžte do falsetu. Najednou to tam zaznělo, řekl jsem, ať si ten máničkovský tón drží a zkusí ho rozmluvit do vět. Dali jsme si rande za týden a ona tu větu řekla solidně s fistulkou,“ vypráví loutkoherec a šéf uměleckého souboru.

„Dnes to dělá naprosto suverénně a já se kolikrát přistihnu, že mi to vlastně ani nepřijde jiné, mám pocit, jako bych slyšel Helenu,“ vzpomíná na svou kolegyni a oblíbenkyni dětského publika, jež podlehla zákeřné nemoci.

Také on si vybral svého nástupce, kterého si nemůže vynachválit. „Mám Ondru Lážnovského. Je to velice zkušený divadelník a zralý chlap, takže má výhodu tu, že má dobře posazeného Spejbla, kdežto já měl tehdy jinošský hlas a byla to legrace,“ dodává. ■