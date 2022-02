Nikdy nepoznáš moje děti! Kanye West se ostře pustil do nového partnera Kim Kardashian

Kanye West se obul do partnera své odloučené manželky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Další den, další várka Kanyeho (44) výlevů na sociálních sítích. Rapper, který se z nějakého důvodu rozhodl prožívat rozchod s Kim Kardashian (41) veřejně, se tentokrát opřel do jejího nového partnera Peta Davidsona (28).

Na Instagramu ho nazval ču*ákem a sdílel soukromou zprávu, kterou mu komik, zdá se, poslal. Ta se týkala Westových dětí, které má s Kim, a vypadalo to, že v ní Davidson rappera ujišťuje, že se do jejich rodičovství nehodlá míchat, neboť to není jeho věc. Ale že doufá, že North (8), Sainta (6), Chicago (4) a Psalma (2) jednou pozná a skamarádí se.

Kanye sdílel zprávu s popiskem: „Ne, nikdy nepoznáš moje děti.“ K tomu zahltil sociální síť Peteovými fotografiemi. Jednu s hanlivějším popiskem než druhou. Některé příspěvky už od té doby smazal a následně ujistil sledující, že mu nikdo neukradl účet, ale skutečně všechno píše sám.

Jak je známo, West trpí bipolární poruchou a podobnými záchvaty na sítích, ale i veřejných akcích proslul. Právě ty dost přispěly k rozpadu jeho manželství s Kardashian, do které se pouštěl na Twitteru během své žalostně neúspěšné prezidentské kampaně v roce 2020.

Kvůli výlevům bývá rapper často terčem posměchu, někteří, včetně jeho odloučené manželky, se ho ale v minulosti zastávali s tím, že je zkrátka nemocný.

Kim podala žádost o rozvod v únoru loňského roku a Kanye se ji od té doby několikrát snažil uprosit, aby se k němu vrátila. Sám byl přitom v otevřeném vztahu s herečkou Julií Fox a hojně ho dával na odiv. Vypadá to ale, že i ta už má Kanyeho plné zuby. Smazala si všechny fotky, co s rapperem na sítích měla, a spekuluje se, že je s láskou konec.

Jen minulý týden West odloučenou manželku několikrát slovně napadl kvůli rodičovství. To už Kim nevydržela a zveřejnila prohlášení, v němž dala jasně najevo, že si přeje, aby řešili věci soukromě, zvlášť pokud jde o děti. West její prosbu ale nevyslyšel. O den později pak zase prosil, ať se k němu vrátí.

Dle slov Kardashian a zdrojů z okolí páru rozvod zdržuje a ztěžuje právě West. Kim si mezitím snaží užívat vztah s Davidsonem, jak to v rámci možností jde. Po Kanyeho posledním výstupu ji spatřili s komikem na rande v New Yorku. ■