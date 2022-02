Byl jsem charakterní erotoman, říká o sobě hvězda Rapla. Až v pětačtyřiceti přišel na to, že být single je blbost

Alexej Pyško byl původně za toho, který si ohledně žen netroufal. Michaela Feuereislová

V mládí prototyp hodného, charakterního hocha. Jak nabíral roky a mohutněl, Alexej Pyško, chlap jako hora se sametovým hlasem, získal mužné charisma. Vražedná kombinace pro ženy. Jak to s nimi vůbec měl? Do koho byl zamilovaný a proč se oženil až v 48 letech?

Téměř dvoumetrový herec (65), který zazářil v nedávno opakovaném seriálu Rapl coby podplukovník Rohan, nikdy netajil náklonnost k něžnému pohlaví. Ačkoliv se po jeho boku neobjevovala žádná slečna z branže.

Do koho byl coby začínající herec zamilovaný? Ke komu vzhlížel? „Co si vzpomínám, tak jsme jako kluci v prvním ročníku na DAMU milovali televizní hlasatelku Saskii Burešovou. Pořád vypadá stejně báječně,“ řekl Super.cz.

Prý byl vždycky za toho, který si netroufal. Co taková půvabná, éterická bytost Jana Drchalová, později Preissová? „No to by mě v životě ani nenapadlo! Ta byla v nejkrásnějších letech Na zábradlí, kdy tam vládli kluci Bartoška, Heřmánek a spol. Těžkej kalibr, přes kterej se nedalo střílet,“ okamžitě reaguje.

„Zažili jsme krásnou éru, kdy byli v laufu. My z levé strany od DAMU, oni z pravé od Zábradlí, jsme se scházeli U Zlatého hada. Na Barťáka nikdy nezapomenu, my tam dorazili jako študáci, on stál u baru a halasil: To jsou študáci, nemaj peníze, všechno za ně platím! Byl ohromnej frajer a je do dneška. To se cítí i na jeho herectví, projevu.“

Když opět zavedeme řeč na ženy, začne přemýšlet, že byl vlastně ženatý s divadlem a neměl čas si zařídit soukromý život. Od počátku byl vedený k tomu, že naplno žil hereckým prostředím. Pak se pustí do zajímavého vyprávění.

„V době, kdy jsem měl ještě ty dva ´kyblíky´ a byl takovej nepokojnej, jsem věděl, že nemůžu mít doma jednu ženu, protože bych jí byl nevěrnej. Takovej charakterní erotoman, co se nežení, aby nepodváděl a nerozváděl se. Neměl jsem tendence zakotvit,“ přiznává Super.cz.

Přesto nás zajímá, jestli se někdy zamiloval do herečky. „Možná i díky tomu, že mám v sobě kus slovenské krve, jsem kdysi šíleně, ale fakt šíleně zbožňoval Anku Javorkovou. Herečku slovenského Národního divadla, super baba! Do ní jsem byl zaláskovanej, dokonce jsem jí napsal dopis.“ A co ona? „Nic.“

I když nikdy nebyl sám a měl partnerky z nehereckého oboru, po nějaké době povídání přiznává jednu životní epizodu. „Máme k sobě celoživotně hodně blízko s Evou Vejmělkovou, jde o ryze přátelský vztah. Je pro mě velká osobnost, Evičku jsem poznal, když jí bylo sedmnáct let.“

Až po čtyřicítce začal o manželství a stabilním životě v páru uvažovat jinak. V pětačtyřiceti přišel na to, že hrát si v tomhle věku na single je nesmysl. „V pětadvaceti, třiceti, ještě ve čtyřiceti to jde, ale v určitým věku je to blbost, paranoia, není důvod,“ svěřil Super.cz.

Pak přes kamarády poznal o pět let mladší Janu, která pracuje v pražské nemocnici na Bulovce jako zdravotní sestra. S tou se před 17 lety oženil. A kdysi charakternímu erotomanovi, jak se hezky označil, dnes díky Janě, vůbec nevadí, že zakotvil. ■