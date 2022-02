Kontrast mezi slušným chlapem a zločincem. Toto byl nejděsivější z orlických vrahů

Ludvík Černý u soudu Foto: ČTK/Peška Stanislav

Nabídku dlouho nezvažoval, pro Rumla to byla vítaná změna. Negativní role zatím dostával jen v divadle a díky Černému měl možnost vymanit se z kolonky klaďasů a komických postav (Lexa v Comebacku, princové v pohádkách).

Nejzajímavější na roli mu přišel Černého kontrast. „Působit jako vzorný otec od rodiny, sympatický a milý kluk, to by mi docela šlo. Ale vzít si do ruky pistoli a na někoho vystřelit zezadu, to už mi moc příjemné nebylo. Právě v těchto chvílích jsem si s hrůzou uvědomil, jak je to jednoduché a zoufale nenávratné vzít někomu život,“ říká Ruml.

„Nejdůležitější moment pro postavu Černého je scéna, kdy se pro diváka ‚odkryje‘ a objeví se se svým parťákem na střeše, kde vlastně vše přiznává. Tam mě pan režisér podporoval, ať se nebojím zvýraznit právě ten kontrast mezi slušným chlapem a zločincem. Abych se spíše pasoval do jeho přezdívky ‚Pacient‘ než ‚Mimísek‘,“ uvedl herec.

Na roli se Ruml připravoval dohledáváním všech dostupných informací. „Nastudoval jsem si co se dalo, nejvíce mě překvapila informace, že si z toho vlastně chtěli založit živnost. Měli v plánu zřídit si penzion, ve kterém počítali i se sklepními prostory na likvidaci mrtvol. Je až neuvěřitelné, jak v té době měli pocit, že projde všechno. Ta naivita mě zarazila,“ dodal Matouš Ruml.

Orlický gang zavraždil pět lidí. Oběti cpali do barelu s louhem a hodili do Orlíku. Ludvík Černý si odpykává doživotní trest. ■