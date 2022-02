Poslední díl Devadesátek spustil lavinu reakcí: Diváci pějí ódy a současně vytýkají postavu nadporučíka Tůmy

Po odvysílání šestého dílu se diváci dožadují druhé řady seriálu. Foto: archiv ČT - Lukáš Oujeský

Kriminální seriál, díky kterému ožily vzpomínky na hrůzné zločiny 90. let, naprosto ovládl nedělní prime time, o čemž vypovídají i četné reakce diváků, kteří dychtí po natočení druhé řady.

„Bravo a moc díky České televizi za nejlepší seriál posledních let. Skvělé obsazení, dobové prostředí, a hlavně s každým dílem vzrůstající napětí, které nám všem fanouškům nedovolilo zvednout se z gauče,“ zní jedna z nich. „Jsem smutná, že to skončilo. Nejlepší seriál za poslední dobu. Hltala jsem každou minutu a vždy se těšila na další díl,“ píše další fanynka.

Jedinou výtku mají diváci k postavě nadporučíka Františka Tůmy (Ondřej Sokol), jehož předlohou je bývalý člen pražské mordparty František Havlovič.

V seriálu byla tato postava vykreslena jako zkorumpovaný policista, jenž spolupracuje s ruskou mafií. A přestože je tato dějová linka smyšlená, kvůli ozvláštnění příběhu, někteří lidé pro reálná jména pachatelů zaměňují seriál s dokumentem a věří všemu, co v něm zazní. Někdejší kriminalista Havlovič, který si připsal jednu z největších zásluh na objasnění případu orlických vražd, je nyní, dle svých slov, terčem kritiky a posměšků.

„Naštvalo mě to. Myslím si, že mě měl scenárista seriálu a bývalý kolega z pražské mordparty Josef Mareš alespoň upozornit, zavolat a říct: Hele, chci se ti omluvit, neber to osobně, je to umělecká licence, ale jsi tam vyobrazen tak a tak. Mohl jsem být na to připravený,“ uvedl Havlovič v rozhovoru pro deník Právo. ■