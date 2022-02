Doma s dětmi už nemohla vydržet, má i průchozí ložnici: Michaela Maurerová si pronajala kancelář, aby nezešílela

Michaela Maurerová Super.cz

Nahlédnout do toho, jak to u nich doma chodí, nás nechala herečka Michaela Maurerová (42). Matka tří dětí, teenagerů Magdaleny a Josefa a tříleté Emmy, si kvůli tomu, aby doma nezešílela, dokonce pořídila kancelář, kam se odchází z domova učit scénáře nebo šít na stroji.

"Doma nemám klid, nejsem ani chvilku sama. Máme malý byt, svůj pokoj nemám, a dokonce i ložnici máme průchozí do dalších pokojů. Hrozně ráda odcházím, ale stejně ráda se vracím. Jsem vítací typ," řekla Super.cz herečka.

Ta se raduje, že už i nejmladší dcera začala chodit do školky. "Takže mám všechny děti institucionalizované a mohla bych mít i víc času na práci, i když si nemůžu dovolit odjet někam na týden, jako to bylo třeba s Bedekrem," upřesnila Míša, která v tuhle chvíli natáčí dětský pořad pro TV Déčko, namlouvá audioknihy, má podcast a občas dostane menší roli na natáčení. Jak to zvládá, prozradila v našem videu. ■