Bebe Rexha si optickým klamem ubrala několik kil: V šatech se zajímavými průstřihy vypadala sexy

Bebe Rexha Profimedia.cz

Bebe se vyfotila ve fialových šatech s fikaně zvolenými průstřihy, které její postavě neskutečně lichotily. Ubraly jí opticky i nějaké to kilo navíc, kterými se koncem roku tak trápila.

Rexha se před časem otevřela také ohledně svého mentálního zdraví a promluvila o bipolární poruše. „Je mojí součástí a je něčím, s čím musím denně bojovat. Je to těžké,“ uvedla zpěvačka, která pravidelně bere léky a chodí na terapie.

„Naučila jsem se, že musím být svou vlastní roztleskávačkou. Přála bych si, abych to věděla o deset let dříve,“ uvedla pro People a dodala: „Když sami sebe nemilujete, kdo to za vás udělá?“

O svém boji s mentálním zdravím i zpívá ve svých písních na nejnovějším albu Better Mistakes. „Občas mi pomáhá o tom zpívat, protože to tak sama pro sebe učiním normální součástí života.“ ■