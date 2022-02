Rodinná podoba se nezapře: Adam Kraus se poprvé pochlubil synem Oliverem

Adam Kraus Michaela Feuereislová

Svoje soukromí si střeží. I to, že se mu narodilo první dítě, oznámil herec Adam Kraus až pět měsíců poté, co malý Oliver přišel na svět. Dnes už je chlapečkovi šest let a tatínek s ním poprvé zapózoval před fotoaparáty.