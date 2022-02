Bojovala s anorexií, teď se musí hlídat, aby do toho znovu nespadla! Krásná modelka ukázala postavu v pidi šortkách

Gabriela Gášpárová Super.cz

"Musím hlídat, aby se to nezvrtlo, daří se mi to. Občas mám myšlenky, že se sama sobě nelíbím, ale už vím jak na to. Když to přijde, udělám něco, po čem se cítím lépe, dám si něco dobrého, jdu si zacvičit," řekla Super.cz Gabriela.

O svoji postavu se musí starat. K přibírání má sklony. "Musím na sobě makat pořád. Snažím se. Alespoň jednou týdně vyrážím do fitka, strava je u mě hodně důležitá. Ta je základ," vysvětluje. Momentálně je se sebou spokojená, i když říká, že vždy je co zlepšovat. "Neměla jsem asi nikdy období, že bych si řekla, že je všechno perfektní. Ale v tuto chvíli se cítím fajn, nejsem tlustá, ani úplně vychrtlá. Je to v pohodě," usmívá se.

Ani s péčí o pleť či vlasy to nepřehání. "Nic extra nedělám. Mám samozřejmě svoje rituály. Dávám si hydratační krémy, to je základ a co se týče vlasů, sázím na přirozenost. Žádné velké barvení, žádné extrémy," dodala Gášpárová. ■