Další poklad z archivu Terezy Brodské: Herečka zavzpomínala na dovolenou s maminkou Brejchovou a Hanzlíkem

Tereza Brodská Michaela Feuereislová

Na letním snímku od moře je legendární herečka s dcerou v plavkách. „Naše společná dovolená v sestavě - maminka, Hanzlík, já! P.S možná proto ten můj výraz a možná proto poslední společná dovolená,“ svěřila se Brodská, která svého nevlastního otce nikdy nemohla vystát.

Jak sama v komentářích u fotky přiznala, i kvůli tomu odešla brzy z domu. „Pěkná fotka. Berte to tak. Co Vás nezabije, to posílí,“ napsala herečce jedna z fanynek. „To mě hooodně posílilo! Proto jsem se v 17 letech odstěhovala a osamostatnila!!! Všem doporučuju,“ odpověděla Brodská.

„Léto s kovbojem,“ okomentoval fanoušek fotku z dovolené a vzpomněl známý film Jaromíra Hanzlíka. „Jen to ne!!! Místo s 'kovbojem' by spíš sedělo s 'terorem',“ dodala v nadsázce Brodská. ■