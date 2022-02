Jen pár hodin po dovádění na pláži zabalila kufry: Exotickou dovolenou překazil Andree Kalivodové cyklón

Andrea Kalivodová Super.cz

„Bylo to krásný. První tři dny jsem z toho měla výčitky svědomí. Říkala jsem si, co ti kluci moji. Ale naštěstí máme šikovného taťku, který je na ně tak napojený a oni na něho, že si to užili,“ svěřila se pěvkyně. Společně s manželem a syny jsme ji potkali na narozeninové oslavě svého mladšího chlapečka. Odpoledne s přáteli a kamarády si celá rodina užila ve výrobně čokolády, kde nepřišli ani o dortovou bitvu, do které se pustila i Andrea, která nám popsala i svůj dobrodružný odlet z dovolené.

„Byla to nádherná dovolená, byli jsme na Mauriciu. Měli jsme krásné počasí, ale ke konci nastupoval cyklón Batsirai a pršelo. Bylo to dobrodružné,“ řekla nám pěvkyně s tím, že z ostrova raději odletěly s kamarádkou s předstihem.

„Byl až čtvrtý stupeň ohrožení cyklónem. Mělo to vrchol na Madagaskaru, a i na Mauriciu to lítalo. Je tam velmi proměnlivé počasí. Když je tento čtvrtý a pátý stupeň, tak se zavírají obchody a letiště a chviličku to trvá. A odletěli jsme za pět dvanáct,“ dodala Andrea, která je zpět v pracovním kolotoči. ■