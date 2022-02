Spodní část domu už má po rekonstrukci: Heidi Janků se rozhodla vrhnout na druhé patro a předělat celý dům

Heidi Janků Super.cz

Spodní část domu, kde má obývací pokoj a kuchyň, už je hotová. „Mám to zdárně za sebou. Tedy to spodní patro. To už mám hotové, i když pořád se ještě musí vylepšovat. Nicméně se mi to tak zalíbilo, že budu zřejmě rekonstruovat i vršek,“ svěřila se Super.cz Heidi, která je plná elánu.

„To první patro je teď úplně jiné než to druhé, to horní a je mi to líto. Minimálně koupelna by si to zasloužila, protože ta je hrozná. Vezmu to na etapy, jsou tam čtyři pokoje a koupelna. Začnu koupelnou, pak si nechám vytvořit šatnu, pak hostinský pokoj, ve kterém budu chvilku bydlet a pak si předělám ložnici a pracovnu. Mám to naplánované, tak možná na deset let,“ dodala zpěvačka, kterou jsme potkali na otevření nového květinářství na pražském Smíchově.

Vedle práce na domě se po letech vrátila zpěvačka i k lyžování. „K tomu jsem si koupila lyžařské boty a helmu a chystám se na hory, protože to vypadá, že ještě nějaký sníh bude. A do tepla možná později. Já jsem byla o Vánocích v Rakousku, lyžovala jsem a zjistila, že ne vždycky, když jsem na horách si něco udělám,“ řekla Heidi, která si před rokem na horách poranila ruku. ■