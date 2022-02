Kanaďanka (35) předvedla, jak vypadá nalíčená versus bez make-upu, a internet šílí: Někteří vůbec nevěří, že je to ona

Sarah Andres Foto: Super.cz/Profimedia

Na snímcích nebo videích před proměnou nechala vyniknout všechny nedokonalosti, včetně problémové pleti a podbradku. Navíc nemá přední zuby, o které přišla při nehodě na čtyřkolce.

Fotografie po proměně jsou ale zcela jiný příběh. Zuby má na nich už spravené a k tomu je perfektně upravená a profesionálně nalíčená. Rozdíl je markantní.

„Lidé mi nevěří, že jsem to opravdu já. Ptají se mě, jak to, že jsem na fotkách po proměně hubenější. Ani ti, co mě znají bez make-upu, mě nalíčenou nepoznávají,“ přiznala Andres.

„Začala jsem sdílet tyhle proměny, protože mi přátelé říkali, že jsem jako jiný člověk, když se namaluji. A protože mi chybí přední zuby, je proměna o to dramatičtější,“ vysvětlila.

„Nevadí mi ukázat, jak vypadám ve skutečnosti, protože jsem se svým zevnějškem smířená a vím, že vzhled není všechno. Ale trvalo mi to.“

O přední zuby přišla Sarah v roce 2017 a od té doby používá nasazovací. Tvar obličeje pak dokáže úplně změnit díky konturám. S make-upem se učí pracovat od roku 2010 a své schopnosti za tu dobu dovedla k dokonalosti. A začala se řemeslu věnovat profesionálně.

„Na šminkách miluji to, že vás dokážou úplně změnit. Je to jako kouzlo. Našla jsem si techniku, která funguje pro mě a můj tvar obličeje. Nalíčit se mi zabere zhruba hodinu. Miluji výrazné, glamour líčení. Taky jsem fanynkou třpytek,“ dodala.

Ačkoliv si líčení užívá, nemá Sarah potřebu se za šminky schovávat. Ráda by inspirovala i ostatní ženy, aby si uvědomily, že jsou krásné s make-upem i bez něj. ■