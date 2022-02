Česká agentka Scullyová! Sexy zrzka a hvězda pohádky Tajemství staré bambitky shodila vlasy do pasu. Takhle teď vypadá

Kamila Janovičová Super.cz

Herečka Kamila Janovičová je jednou z hvězd nové pohádky Tajemství staré bambitky 2. Kvůli natáčení jiného snímku loni shodila své do pasu dlouhé lokny a s mikádem připomínala agentku Scullyovou.

"V srpnu mě ostříhali po uši a od té doby jsem na vlasy nesáhla Teď stojím před rozhodnutím, jestli vlasy zase zkrátím a budu si je udržovat krátké, nebo půjdu zpátky k vlasům do pasu. To je ale otázka dalších tří čtyř let. Pro divadlo je lepší mít vlasy dlouhé, ale nevím," řekla Super.cz Kamila.

Na premiéře pohádky Tajemství staré bambitky 2 vlasy stáhla do drdolu. Prozradila, že pohádku ještě neviděla, a proto ji tíží nervozita. "Asi jsem jedna z posledních v místnosti, kdo to ještě neviděl, a jsem nervózní, jak to bude vypadat," říká Kamila, která na premiéru dorazila sama.

Prozradila ale, že je ve šťastném vztahu. "Přítel tady není. Musí pracovat, bohužel," krčila rameny. S přítelem žije ve společné domácnosti. "Nemáme děti, nejsem vdaná. Ale bydlíme spolu," dodala Janovičová. ■