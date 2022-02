Jiří Lábus oslavil 72. narozeniny a je v parádní formě. Jak se udržuje v kondici?

Jiří Lábus Super.cz

"Je to dobré v tom, že je člověk pořád aktivní, nezleniví. I když kolikrát bych šel samozřejmě radši místo divadla do hospody," řekl Super.cz s úsměvem Lábus. "Ale organismus se zaktivizuje. To je jenom dobře," dodal na premiéře pohádky Tajemství staré bambitky 2, kde hraje.

Jednu nabídku ale nepřijal. Neobjeví se v připravovaném muzikálu Slunce, seno... V legendární filmové sérii ztvárnil před téměř čtyřiceti lety roli živočicháře Bédi.

"Já? V žádném případě. Hraju asi ve dvanácti hrách v různých divadlech. Úplně mi to stačí," vysvětluje Lábus.

"Řekl mi to režisér, že se to bude realizovat. Já bych nemohl hrát to, co před čtyřiceti lety. To by byla perverze. Ani jsem o tom nepřemýšlel," vysvětluje herec.

Jeho kolegyně z filmové série Jaroslava Kretschmerová se v muzikálu objeví. I když už nebude v roli Evika. "Kretschmerová je věc makropulos, té by mohli dát i Evíka. To by nikdo nepoznal, obzvlášť z dálky," říká Lábus. "Ona umí zahrát všechno, i Kelišovou zahraje skvěle," dodal Lábus. ■