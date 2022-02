Klára Medková chce zůstat jen u jedné plastické operace: Nechci do sebe nechat píchat jedy

Klára Kováčová chce bojovat s časem neinvazivní cestou. Super.cz

Je to devatenáct let, co Klára (38) ještě pod svým dívčím příjmením Medková bodovala na soutěži Miss Česká republika. V ročníku, ve kterém vyhrála Lucie Křížková (37), dříve Váchová, získala titul první vicemiss.