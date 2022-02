Zpěvačka Adele vyrazila fanouškům dech: O zásnubách zatím mlží, v plánech na příští rok má ale jasno

Adele Profimedia.cz

Adele (33) vystoupila v show Grahama Nortona, kde se rozpovídala i o svých plánech do budoucna. A fanoušky svými slovy pořádně překvapila.

Poté, co se objevila na udílení Brit Awards s obřím diamantem na onom prstě, rozvířily se spekulace, že se zpěvačka zasnoubila se sportovním manažerem Richem Paulem, s nímž randí od začátku loňského roku. A prsten zatím nesundala.

Šperk zdobil její ruku i v oblíbené talk show a když se jí na zásnuby moderátor zeptal, odpověděla neurčitě: „Kdybych byla zasnoubená, myslíš, že bych to někomu říkala?“

Tím diváky sice moc neuspokojila, ale po chvíli na ně shodila bombu, kterou jim to vynahradila. Řeč došla na její na poslední chvíli zrušenou koncertní šňůru v Las Vegas. A zpěvačka přislíbila, že se rozhodně uskuteční ještě letos.

„Na 100 % bude ještě v tomto roce. Musí to být letos, protože mám na příští rok plány. Představ si, kdybych musela koncerty rušit kvůli těhotenství,“ šokovala.

Po dalším dotazu, jestli se po Vegas stáhne do ústraní, jako to bylo v případě jejího prvního těhotenství, pak zmínila plány otěhotnět znovu.

„Chvíli mi trvá, než se dám zase do kupy. Chtěla bych další děti, ale teprve teď, devět let po narození syna, mi přijde, že jsem to všechno zvládla dospat,“ prozradila se smíchem.

Adele má devítiletého syna Angela s exmanželem Simonem Koneckim. Ve vztahu byli osm let, svoji pak v letech 2018-2021.

Syna zmínila i ve své děkovné řeči během udílení hudebních cen. „Nemluvím o něm moc, ale jsou to moji andílci. Angelo a Simon. Naše rodina je rozvrácená, ale zvládáme to na výbornou. Odvádíme opravdu dobrou práci,“ nechala se slyšet. ■