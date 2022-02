Motorkářka z Ulice je těhotná. Herečka prozradila pohlaví miminka

Eva Hacurová čeká miminko. TV Nova

A bude to brzy, protože jak sama říká: „Už se to nedá utajit.“ Nastávající maminka dokonce prozradila, že čekají se snoubencem, hercem Kryštofem Vondráčkem, holčičku, jméno si zatím nechávají pro sebe.

„Je to pravda, čekáme holčičku. Naše rodina by se měla rozšířit do konce dubna, ale kdo ví, malá určitě pozná, kdy bude ten správný čas,“ usmívá se oblíbená herečka. Nastávající rodiče znají už dokonce jméno holčičky, které prý bude poměrně netradiční, ale zatím si jej chtějí nechat pro sebe.

K otázkám o těhotenství se herečka vyjadřuje upřímně. „Těhotenství bych rozhodně neoznačila za nejhezčí období v životě ženy. Jako všichni nastávající rodiče se na malou nesmírně těšíme. Ale těhotenství jako takové nebylo jednoduché, a hraní pro mě bylo občas trochu za trest. Zjistila jsem totiž, že ranní nevolnosti mohou být i celodenní záležitostí, a to klidně i několik měsíců. Hormony také pracují, takže radost se dlouho mísila se strachem, abychom byly s malou obě v pořádku. Až teď začínám být ve větší pohodě,“ prozradila.

Možná právě proto, že těhotenství nebylo od počátku zalité sluncem, se Eva rozhodla prozradit radostnou novinku až teď. Teprve začíná zařizovat vše potřebné, jako je plánování porodu a nakupování dětských věcí.

„Něco už mám, ale stále toho ještě hodně chybí. Na druhou stranu nebude to nic, bez čeho bychom se neobešli.“

Těhotenství také bývá obdobím, kdy nastávající maminky začínají dostávat mnoho nevyžádaných rad. Jak se s tím vypořádává právě Eva?

„Některé jsou nevyžádané, ale jsou i takové, které kvituji. Přece jen je to první miminko, takže sama moc nevím, co čekat, a někdy si to ráda poslechnu. Teda když to nejsou zrovna připomínky k námi vybranému jménu,“ odpovídá opět se širokým úsměvem. A kdy se vrátí k natáčení? „Herectví miluju a věřím, že se brzy do práce vrátím. Jak to bude s mojí postavou v Ulici, vám zatím neprozradím, brzy se vše dozvíte,“ uzavřela. ■