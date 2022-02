Olympijskou kariéru sice zakončil bez medaile, plakat ale nemusí: Fešný snowboardista má doma kočku z Upířích deníků

Na Shauna doma čeká herečka Nina Dobrev. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Shaun White (35) se neubránil slzám, když se loučil se zimní olympiádou ze čtvrtého místa . Pro legendárního snowboardistu to totiž byla jeho poslední, a tak se gejzíru emocí nelze divit. Plakat přitom rozhodně nemusí. Doma má už tři zlaté medaile z předchozích let a nádhernou přítelkyni k tomu.

Miláček Ameriky je od února 2020 ve vztahu s herečkou Ninou Dobrev (33), hvězdou Upířích deníků. A dokonce se spekuluje, že ji hodlá požádat o ruku.

Nina je Shaunovou největší fanynkou. „Zmínila jsem se, že jsem s tebou vyhrála zlato? Ukaž jim, jak se to dělá, hřebče,“ vyjádřila partnerovi podporu před zahájením her na Instagramu a dala jasně najevo, že je pro ni sportovec výhrou.

Do Pekingu ho sice nedoprovodila, ale bedlivě hry sledovala s kamarádkami z domova. A vyjádřila se i k ukončení jeho olympijské kariéry.

„Podpořím každé jeho rozhodnutí. Je to jenom na něm. Ví, kdy je na čase hodit ručník do ringu, a rozhodl se, že to bude teď,“ řekla k věci v rozhovoru pro Us Weekly.

Pár rozhodně pojí láska k zimním sportům, často spolu vyrážejí na hory a White dokonce vzdal své polovičce hold za to, jaká je snowboardistka.

„Je celkem profík. Vyrostla v Kanadě, takže má talent a na snowboardu jí to jde skvěle,“ chválil partnerku v jednom z nedávných rozhovorů. ■