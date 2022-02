Další hvězdy Tváře odtajněny. Herecký matador i sexy zrzka!

Denisa Nesvačilová TV Nova

Rašilov už za svoji hereckou kariéru zažil opravdu mnohé a nebojí se ani proměn v opačné pohlaví. „Já musím přiznat, že v tomto směru nejsem úplným nováčkem. Na divadelních prknech už jsem takové proměny zažil. Spíše jsem zvědavý na to, jak to na sobě všechno dlouho vydržím mít,“ prozradil.

Denisa Nesvačilová má ráda řadu světových i českých hudebních interpretů a zároveň doufá, že právě ty nebude muset ztvárňovat. „Určitě bych nechtěla předvádět Freddieho Mercuryho, to bych mu nemohla udělat, a nemohla bych to udělat ani Lucii Bílé. To bych asi opravdu umřela hanbou,“ smála se.

Podporu od rodiny samozřejmě Denisa má. „Rodina říkala, že jsem se zbláznila, ale že mi moc gratulují, a maminka se ptala, jak často budu potřebovat hlídat pejska Čestmíra,“ dodala s úsměvem. V populární show budou účinkovat také zpěvačka Monika Absolonová (45), moderátorka Iva Kubelková (44), influencer Martin Carev nebo herec Denis Šafařík. V rolích moderátorů se objeví osvědčená dvojice Ondřej Sokol (50) a Aleš Háma (48). ■